Ayatollah Ali Khamenei steunt beslissing Iraanse regering om benzineprijzen te verhogen

17 november 2019

07u46

Bron: afp 0 De hoogste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei, steunt de beslissing van de regering om de benzineprijzen in het Aziatische land te verhogen."Ik ben geen expert en er zijn verschillende meningen over de beslissing. Als de leiders van ons land die beslissing nemen, steun ik die", aldus Khamenei.

Wegens de aanhoudende economische crisis ging de Iraanse regering vrijdag over tot het verhogen van de benzineprijzen en het rantsoeneren van benzine. Op die manier wil Iran naar eigen zeggen middelen opzij zetten om de sociale uitkeringen te financieren.

In verschillende Iraanse steden kwamen vrijdagavond mensen op straat om te betogen tegen de verhoging van de benzineprijzen. Vooral in de stad Sirhan was het protest hevig. Mensen vielen een benzinedepot in de stad aan en probeerden het het in brand te steken. De politie kon uiteindelijk verhinderen dat er brand ontstond. Er zou ook één dode gevallen zijn.

