Avontuurlijk pinguïnpaar nestelt zich onder sushizaak in Wellington IB

16 juli 2019

04u13

Bron: Radio NZ, The Guardian 0 In de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington is de politie om een wel heel speciale reden moeten uitrukken: agenten moesten twee kleine blauwe pinguïns te gaan redden, die er niets beter op gevonden hadden dan zich onder een warme sushizaak te nestelen.

Op maandag werd het pinguïnpaar al een eerste keer gespot in de buurt van het centraal station van Wellington. Enkele dagen later hoorde een medewerker van een sushizaak in de buurt “koerende en zoemende geluiden”, waarna ze op onderzoek uitging. Uiteindelijk bleken de twee kleine blauwe pinguïns zich op een warme plek onder de sushizaak verstopt te hebben. “Ze moeten doodsbang zijn geweest”, zegt de vrouw die de pinguïns ontdekte aan de lokale pers, “maar het was wel heel schattig om te zien.”

Politiecommissaris John Zhu ging ter plaatse en wist samen met enkele voorbijgangers de pinguïns te vangen. “Met wat hulp van andere agentschappen wisten we dit avontuurlijke paar weer terug te brengen naar de haven”, zegt Zhu op de Facebookpagina van de politiediensten in Wellington.

Er zwemmen zo’n zeshonderd blauwe pinguïnpaartjes rond in de haven van Wellington. De blauwe pinguïn is nog geen bedreigde diersoort, maar loopt volgens de nationale natuurbeschermingsorganisatie DOC wel het risico om dat te worden.