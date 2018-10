Avonturierster (34) na 3 dagen levend gevonden in Cascadegebergte TTR

31 oktober 2018

13u20

Bron: The Guardian, The Columbian, The Daily Herald 0 Amerikaanse reddingswerkers hebben vandaag een 34-jarige avonturierster uit Duitsland per helikopter gered. Het reddingsteam zocht drie dagen lang naar de vrouw in het Cascadegebergte in de Amerikaanse staat Washington. “Ze was duidelijk onvoldoende voorbereid op een tocht door het sneeuwgebergte”, klinkt het. “We willen andere trekkers waarschuwen om zich goed uit te rusten met het juiste materiaal.”

Een solotocht door het adembenemende gebergte stond al een tijdje op de bucketlist van de 34-jarige Katharina Groene uit München. De Duitse ontmoette bij aanvang van haar wandeltocht Nancy Abel, een Amerikaanse avonturierster uit Sultan in de staat Washington. Abel waarschuwde Groene voor de risico’s van een solotocht door het berglandschap. Zeker in deze tijd van het jaar is dat niet zonder gevaar. De temperaturen zakken steeds verder onder het nulpunt en bovendien zijn plotse sneeuwstormen geen uitzondering. “Ik zei haar dat ze niet het juiste materiaal had, maar ze wilde koste wat kost verder wandelen”, aldus Abel.

De Amerikaanse keerde terug naar huis, maar bleef toch de weersverwachtingen nauwlettend volgen. Toen ze zag dat het steeds harder zou sneeuwen en de temperaturen aanzienlijk zouden dalen, maakte ze zich grote zorgen om Groene. “Ik vermoed dat een Duitse toeriste hulp nodig heeft in het Cascadegebergte. Ze reist alleen en is niet voorbereid op deze extreme weersomstandigheden”, zei Abel aan de hulpdiensten.

Het reddingsteam doorzocht de omgeving en vond de Duitse vrouw uiteindelijk na drie dagen op een hoogte van 5000 meter. Ze kon amper bewegen, was onderkoeld en had geen eten meer. “Haar telefoon werkte niet, waardoor ze niemand kon bereiken”, aldus een medewerker van het reddingsteam. De hulpdiensten brachten Groene per helikopter naar het ziekenhuis. Ze verkeert niet in levensgevaar.

“Als Abel de hulpdiensten niet had verwittigd, dan was de Duitse toeriste hoogstwaarschijnlijk gestorven in de bergen”, aldus de sheriff die nu andere avonturiers wil wakker schudden. “Reizigers moeten er rekening mee houden dat het winterweer in de bergen veel vroeger komt. Het is onverstandig om alleen te reizen door het sneeuwgebergte. Daarnaast is het noodzakelijk om aangepaste kledij en voldoende voedsel mee te nemen.”