Avonturier verdwijnt spoorloos in jungle tijdens zoektocht naar stam koppensnellers, na onheilspellende laatste tweet

Een Britse avonturier wordt vermist nadat hij op expeditie vertrok naar een afgelegen jungle in Papoea-Nieuw-Guinea, op zoek naar een stam koppensnellers. Benedict Allen (57) uit Bristol zou daarover een documentaire maken voor de openbare omroep BBC. Hij werd drie weken geleden door een helikopter gedropt in het oerwoud en sindsdien heeft niemand nog iets van hem gehoord. Net voor hij vetrok in Londen stuurde hij nog een laatste tweet en die kreeg nu een wel erg griezelige bijklank.

Allen bezocht de Yaifo dertig jaar geleden al een keer. Sindsdien waagde niemand zich nog aan de gevaarlijke reis naar het geïsoleerde gebied in het oerwoud waar ze wonen. De stam wordt beschouwd als een van de laatste op onze planeet die geen contact heeft met de buitenwereld. Op zijn blog zette de avonturier zijn plannen twee maanden geleden uiteen.

Missiepost

“Ik wil in oktober een helikopter huren die me zal afzetten bij een verlaten missiepost in de jungle: Bisorio”, schreef hij. “Als het te verantwoorden is, zal ik een klein groepje medereizigers rond me verzamelen, zoals ik dertig jaar geleden deed. Mijn doel is om een verslag te maken van hoe het nu met de stam is. Misschien kan ik enkele leden terugvinden die ik al die tijd geleden ontmoette. Zij zullen zich me nog wel herinneren. De vorige keer begroetten ze me met een angstaanjagend machtsvertoon en een energieke dans waarbij ze hun pijlen en bogen gebruikten. Benieuwd hoe het nu zal verlopen. Misschien dragen ze wel jeans en T-shirts die ze jaren geleden ruilden met de missiepost.” (lees hieronder verder)

Allen bij zijn bezoek aan de stam, dertig jaar geleden.

Allen maakte zich ook wel wat zorgen, zo blijkt. “Hopelijk raak ik tot bij hen, want zelfs op mijn 26ste was het een zware trektocht over verraderlijk terrein. Ik heb ook niet echt iets voorzien om daarna weer de bewoonde wereld te bereiken. Wat me wel wat zorgen baart, zeker op mijn leeftijd. Ik zal de rivier moeten afvaren of een beroep moeten doen op de Yaifo om me over de centrale bergkam te brengen op het eiland, zoals de vorige keer. Wees dus niet meteen ongerust als je even niets van me hoort, tegen midden november zou ik terug moeten zijn.” (lees hieronder verder)

Allen tijdens een eerdere expeditie.

Bellen of een berichtje sturen waren sowieso geen optie. “Zoals in de goede oude tijd neem ik geen satelliettelefoon of gps mee”, klonk het voor zijn vertrek. “Dit is nu eenmaal hoe ik mijn expedities doe. Ik word wel ouder, maar niet echt wijzer blijkbaar…”

Onheilspellend

Op 11 oktober vertrok hij en stuurde hij nog een allerlaatste tweet de wereld in: “Op weg naar Heathrow. Ik kan een tijdje weg zijn (probeer me niet te redden, alsjeblieft – waar ik heenga zal je me toch nooit vinden…)”, klonk het onheilspellend. En dat zou nu wel eens niet zo ver van de realiteit kunnen zijn. Want de ongerustheid groeit over het welzijn van de vader van drie. (lees hieronder verder)

Op 11 oktober vertrok hij en stuurde hij nog een allerlaatste tweet: "Op weg naar Heathrow. Ik kan een tijdje weg zijn (probeer me niet te redden, alsjeblieft – waar ik heenga zal je me toch nooit vinden…)"

Volgens zijn vrouw Lenka moest hij zondag aan zijn reis naar huis begonnen zijn. Hij zou een vlucht naar Hongkong nemen om een speech te geven aan de Royal Geographical Society, maar de man kwam niet opdagen op de luchthaven. Intussen is toch een zoekactie gestart naar hem.

“Lenka maakt zich grote zorgen”, aldus Allens agent, Joanna Sarsby. “Hij zou nooit iets als Hongkong missen, tenzij er iets ergs was gebeurd. Anderzijds heeft hij veel ervaring en is slim en vindingrijk. Hij kan overleven op de meest gevaarlijke plaatsen en geeft nooit op. En hij is in goede conditie.”

Hulpeloos

Toch is ook Sarsby er niet gerust op. “God weet wat er gebeurd is”, zegt ze. “Ik stel me voor dat hij ziek geworden is of gewond geraakt. Misschien heeft hij wel iets gebroken en ligt hij ergens, hulpeloos.” (lees hieronder verder)

Twitter

Benedict Allen – die ooit nog een relatie had met Jerry Hall – heeft inderdaad wel wat ervaring als het om uitzonderlijke expedities gaat. Hij maakte al zes documentaires voor de BBC en was de eerste die verslag uitbracht van een oversteek van de Namibwoestijn. Hij overleefde ook ter nauwer nood een trektocht door het Braziliaanse regenwoud in 1982 en moest daarvoor zijn hond opeten. Eerder dit jaar was hij al eens op verkenning geweest in Papoea-Nieuw-Guinea, ten noorden van Australië.

Contact

Volgens een woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken wordt momenteel inderdaad de familie van een Britse man geholpen die als vermist opgegeven is in Papoea-Nieuw-Guinea. “We hebben al contact opgenomen met de lokale autoriteiten daar”, klinkt het.