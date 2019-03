Avonturier met goedgevulde bankrekening? In juni kan je naar wrak van Titanic duiken LH

25 maart 2019

16u47

Bron: Belga 0 Avonturiers met een goedgevulde bankrekening kunnen in juni voor 168.000 Canadese dollar (110.000 euro) het wrak van de Titanic bezoeken. Dat heeft nieuwswebsite globalnews.ca gemeld. De bezoekers aan het wrak, dat op een diepte van 3.800 meter ligt, zullen helpen om gegevens te verzamelen over het schip.

De missies van ongeveer een week vertrekken vanuit St. John's in Newfoundland, in Canada. "Wat we gaan doen gaat nieuwe kennis opleveren: op welke manier is het schip aan het vergaan? Welke dieren leven er op die diepte? We gaan nieuwe dingen ontdekken", zegt Stockton Rush, de CEO van OceanGate Expeditions, dat de missies organiseert.

De missie gebeurt met de onderzeeër Titan, en de passagiers zullen opgeleid worden om te werken met onderwatercamera's en sonars.

Elke duik naar het wrak, met vijf personen aan boord, zal vijf uur duren. Na die duiksessies werken de passagiers verder aan het project.

De RMS Titanic zonk op 15 april 1912 toen hij onderweg van Southampton naar New York tegen een ijsberg voer. Bij de ramp kwamen meer dan 1.500 mensen om het leven.