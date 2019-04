Avondklok opgeheven in Soedan ondanks aanhoudende betogingen

13 april 2019

Bron: Belga

De avondklok in Soedan wordt opgeheven en gearresteerde manifestanten worden terug vrijgelaten, zo meldde het hoofd van de militaire overgangsraad, Abdel Fattah Abdelrahman Burhan. Sinds de omverwerping van president Omar al-Bashir was een uitgaansverbod van kracht. Het hoofd van de raad, die na de omverwerping is geïnstalleerd, stelde ook dat alle opgesloten manifestanten zullen worden vrijgelaten.