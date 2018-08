Avocadobendes en illegale plantages: loopt deze voedselhype uit de hand? Nina Dillen

23 augustus 2018

15u37 0 De vraag naar avocado blijft wereldwijd stijgen, met illegale plantages en zelfs gewelddadige avocado-diefstallen in Nieuw-Zeeland tot gevolg. Loopt deze voedselhype stilaan uit de hand?

Voedseltrends komen en gaan even snel als je "havermoutpap met gojibessen" kan zeggen. Maar de avocado is een hardnekkig blijvertje. "De import van avocado in België stijgt elk jaar nog steeds met 5 à 10%," legt Ive Lambert van Star Fruit uit, één van de grootste importeurs van de groene vrucht in ons land. "Vorig jaar kwamen er wekelijks 20.000 à 25.000 dozen van 4 kilogram aan in België. Dit jaar is dat nog iets meer." Wereldwijd stijgt de export uit Latijns-Amerika met 250 procent per jaar, volgens de Britse zakenkrant Financial Times. In Nieuw-Zeeland heerst momenteel zelfs een plaag van avocado-bendes. Door de schaarse oogst schiet de prijs de hoogte in, waardoor dieven plantages leegroven en doorverkopen op de zwarte markt.

