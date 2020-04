Autoverkoop in Duitsland keldert door coronacrisis Belga

03 april 2020

16u13 4 De autoverkoop in Duitsland is gekelderd vanwege het coronavirus. Het aantal nieuwe registraties van personenwagens is op maandbasis het sterkste gedaald in dertig jaar tijd, meldt sectorvereniging VDA.

Talrijke autoproducenten hebben door de beperkende maatregelen van de overheid en de impact van het coronavirus op het dagelijks leven hun fabrieken moeten stilleggen, veel autoverkopers hebben de deuren gesloten en de vraag is enorm gedaald.

38% minder nieuwe wagens in maart

In maart werden 215.100 nieuwe wagens geregistreerd, een daling van 38 procent in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. In het volledige eerste kwartaal van 2020 viel het aantal registraties terug met twintig procent, tot 701.300.

Autoproductie -37%

Ook de autoproductie daalde sterk. Afgelopen maand produceerden de Duitse autobouwers slechts 287.900 wagens, of 37 procent minder dan in maart 2019. Over het hele kwartaal is er een daling met twintig procent. De export van wagens daalde afgelopen maand met 32 procent.

VDA-voorzitter Hildegard Mueller spreekt van een ongekend grote uitdaging voor de sector. Ze roept op om de economische gevolgen van de coronacrisis ernstig te onderzoeken voordat de auto-industrie nog meer belast wordt, bijvoorbeeld met door de Europese Unie opgelegde strengere uitstootnormen vanaf 2030.

Lees ook: “Miljoenen banen op het spel in Europese auto-industrie”