Autoverhuurder Hertz wil voor 1 miljard dollar aandelen verkopen

12 juni 2020

08u40

De failliete internationale autoverhuurder Hertz Global Holdings heeft een rechter gevraagd om toestemming om voor 1 miljard dollar (885 miljoen euro) aan aandelen te verkopen. Daarmee hoopt het bedrijf te profiteren van de sterk gestegen beurskoers.

Hertz vroeg vorige maand het faillissement aan omdat door de coronacrisis de vraag naar huurauto's was ingestort. Het bedrijf is bezig met een herstructurering van zijn schulden. Maar de Amerikaanse onderneming heeft nog altijd een notering op Wall Street en de koers is de laatste tijd fors gestegen vanwege optimisme over het economische herstel van de crisis.

Het meer dan honderd jaar oude Hertz wil nu extra geld ophalen door aandelen uit te geven en daarmee schulden aflossen. Volgens het bedrijf is dit veel beter dan bijvoorbeeld het gedwongen verkopen van bezittingen om leningen af te lossen.