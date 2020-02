Autosalon van Genève afgelast omwille van coronavirus TT

28 februari 2020

11u52

Bron: Reuters 8 Het Zwitserse Autosalon van Genève gaat niet door. Dat hebben de organisatoren meegedeeld aan de autobedrijven die er komende weken hun nieuwste modellen zouden voorstellen.

Zwitserland gaat zeker tot 15 maart alle openbare en private evenementen verbieden waarop meer dan duizend mensen aanwezig zijn. Het gaat om een maatregel in de strijd tegen het coronavirus, bleek vanmorgen uit een mededeling van de regering. Het aantal besmettingen in het land is vandaag verder opgelopen tot vijftien.



“We willen het aantal nieuwe infecties zo veel mogelijk beperken”, verduidelijkte minister van Gezondheid Alain Berset tijdens een persconferentie. “Deze maatregelen zijn doeltreffend gebleken in andere landen” en zijn in overeenstemming met de aanbevelingen van de Wereldgezonheidsorganisatie (WHO).

Verschillende sportevenementen, concerten en carnavalsoptochten worden door de maatregel getroffen. Dat geldt dus ook voor het autosalon van Genève, dat op 5 maart van start gaat en jaarlijks 600.000 bezoekers telt. Grote kantoorgebouwen waarin meer dan duizend mensen werken, blijven wel gewoon open.



Voor evenementen met minder dan duizend personen moeten de organisatoren in samenwerking met de overheid een risico-evaluatie maken. Op basis daarvan zal beslist worden of het evenement zal plaatsvinden.



In Zwitserland is het aantal besmettingen met het coronavirus bijna verdubbeld sinds gisteren. Er zijn nu al vijftien bevestigde gevallen. “We mogen ons de komende dagen nog aan een stijging verwachten”, zegt Berset.

Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus ook in ons liveblog