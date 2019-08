Autoriteiten VS arresteren 680 illegale arbeiders in grootschalige actie in Mississippi kv

08 augustus 2019

01u52

Bron: Reuters 0 De Amerikaanse autoriteiten hebben woensdag bijna 700 arbeiders opgepakt in voedingsbedrijven in de staat Mississippi. Volgens de politieafdeling Immigration and Customs Enforcement (ICE) waren de mensen daar illegaal aan het werk. ICE legde ook beslag op bedrijfsdocumenten die nu deel zullen uitmaken van een gerechtelijk onderzoek.

Sommige arrestanten zullen om “humanitaire redenen” worden vrijgelaten en zullen op een latere datum voor een immigratierechtbank moeten verschijnen. Anderen worden overgebracht naar een ICE-detentiecentrum in Jena, Louisiana, deelt het kabinet van de openbare aanklager van het Southern District van Mississippi mee.



Een van de bedrijven waar de politie woensdag binnenviel was een afdeling van Peco Foods in Canton, Mississippi. Op zijn website zegt Peco Foods de achtste grootste producent van gevogelte in de VS te zijn.



Voorlopig heeft ICE geen informatie vrijgegeven over de nationaliteit van de arbeiders. Het Mexicaanse consulaat laat weten dat het onderweg is naar de regio om landgenoten die eventueel betrokken zijn, bij te staan.

Tijdens de administratie van de voormalige president Barack Obama concentreerde ICE zich vooral op de arrestatie van mensen die pas de grens waren overgestoken, mensen die recent een uitwijzingsbevel hadden gekregen of personen die beschouwd werden als een gevaar voor de openbare veiligheid.

Donald Trump heeft van de aanpak van illegale immigratie een speerpunt van zijn presidentschap gemaakt en sinds hij aan de macht kwam, voert ICE aanzienlijk meer acties uit.

