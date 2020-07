Autoriteiten leggen loopgraven aan rond Siberisch dorp om opgelegde quarantaine te doen naleven KVE

08 juli 2020

13u42

Bron: Le Parisien, Reuters 0 In het Siberische dorp Shuluta hebben de lokale autoriteiten drastische maatregelen genomen om de opgelegde quarantaine te doen naleven door de inwoners. Er zijn loopgraven aangelegd waardoor wegen zijn geblokkeerd en het verlaten van het dorp aanzienlijk wordt bemoeilijkt.

Na de registratie van 37 besmettingen in Shuluta was het voor de lokale overheid meteen alle hens aan dek. Het dorp ging in lockdown. Om de maatregelen te doen naleven, zijn sleuven gegraven rond Shuluta om te voorkomen dat voertuigen het dorp binnenkomen en verlaten. Alleen de hoofdweg is intact gebleven om de doorgang van ambulances en de bevoorrading door vrachtwagens mogelijk te maken.

De uitbraak in het dorp zou te maken hebben met een sjamanistisch ritueel dat begin juni had plaatsgevonden. Een zieke vrouw zou daarbij minstens tien andere deelnemers hebben besmet.



