Autoriteiten kondigen noodtoestand af in Sydney en New South Wales IB

19 december 2019

01u02

Bron: Belga 6 De Australische autoriteiten hebben vandaag voor de komende zeven dagen de noodtoestand afgekondigd in de deelstaat New South Wales en de miljoenenstad Sydney als gevolg van de "catastrofale weersomstandigheden".

Dat heeft de premier van de staat, Gladys Berejiklian, vandaag op een persconferentie gezegd. Het is de tweede keer dit seizoen dat de autoriteiten van New South Wales zich als gevolg van de bosbranden genoopt zien om een dergelijke maatregel uit te vaardigen.

Hevige bosbranden richten nu al weken een ware ravage aan in de oostelijke regio en verschillende delen van de staat, waaronder Sydney, zijn donderdag opnieuw gehuld in een dikke, toxische rook. De recordtemperaturen die voor de komende dagen zijn voorspeld, zullen de situatie naar verwachting nog verder doen escaleren.

“De beslissing om de noodtoestand uit te roepen werd niet lichtvaardig genomen”, verklaarde Berejiklian. Zo’n toestand “duurt normaal gezien zeven dagen en men moet zich ervan vergewissen dat de omstandigheden voldoende ernstig zijn” om een dergelijke ingreep te rechtvaardigen, zei ze.

Het afkondigen van de noodtoestand komt er amper enkele dagen voor kerst, en op een moment dat New South Wales en enkele andere Australische deelstaten zich schrap zetten voor een extreme hittegolf met temperaturen die kunnen oplopen tot ver boven de veertig graden.

Richtlijnen opvolgen

De noodtoestand houdt in dat inwoners en toeristen de komende week bepaalde richtlijnen van de autoriteiten moeten opvolgen en mogelijk zelfs hun plannen voor Kerstmis moeten aanpassen, waarschuwde de premier. “We zouden willen dat iedereen veilig bij zijn familie geraakt, maar we moeten ons ervan bewust zijn dat bepaalde wegen kunnen worden afgesloten en er mogelijk extra omleidingen van kracht zullen zijn”, aldus de premier.

Ook betekent de maatregel dat bepaalde bevoegdheden - zoals het mobiliseren van middelen, het geven van een bevel tot evacuatie, het afsluiten van wegen of het sluiten van bepaalde overheidsdiensten in de getroffen gebieden - rechtstreeks kunnen worden overgedragen aan de landelijke brandweer.

De situatie van de voorbije weken zorgt intussen bij de bevolking van New South Wales voor heel wat ontevredenheid. Niet alleen is er de bezorgdheid over de impact op korte en lange termijn van de extreme luchtvervuiling op de gezondheid van de mensen, ook de opmerkelijke afwezigheid van de Australische premier Scott Morrison verhit de gemoederen. Die laatste hult zich voornamelijk in stilzwijgen en heeft lang ontkend dat de uitzonderlijke bosbranden van dit seizoen gelinkt zijn aan de klimaatverandering. Ook diverse oproepen om de brandweer - en dan vooral de vele vrijwillige brandweerlieden - extra middelen toe te kennen, vielen bij Morrison in dovemansoren.

Premier op vakantie in het buitenland

Donderdagochtend verzamelde een groep inwoners van Sydney nog voor de woning van Morrison om te protesteren tegen de passieve houding van de premier, die in het heetst van de strijd in het buitenland met vakantie is. De boze reacties op twitter onder de hashtag #Wherethebloodyhellareya en #WheresScotty liegen er niet om.

Intussen bestrijden meer dan 2.000 brandweerlieden in New South Wales donderdag nog altijd ruim honderd bosbranden, waarvan er slechts een deel onder controle zijn. Op amper 70 kilometer van Sydney woedt al dagen een megabrand. Alles samen ging de voorbije maanden bijna 3 miljoen hectare land in vlammen op. Meer dan achthonderd woningen zijn vernield en zes mensen kwamen om het leven.