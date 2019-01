Autopsie afgelopen: “Julen stierf door hoofdletsel en andere verwondingen die hij opliep door val” TT IB IBO

26 januari 2019

09u00

Bron: Belga, El Pais, El Mundo, AD, eigen berichtgeving 949 Volgens de eerste elementen van het onderzoek maakte Julen een vrije val van 71 meter en werd zijn lichaampje daarna meteen bedolven door een dikke laag puin en aarde. Vandaag is een autopsie uitgevoerd op het lichaam van het kind. Volgens bronnen dicht bij het onderzoek stierf Julen aan een traumatisch hoofdletsel en verschillende verwondingen die hij opliep door de val.

Om vijf voor half twee afgelopen nacht troffen de Spaanse reddingswerkers de peuter Julen dood aan in de put, zo’n 71 metetr diep. “Helaas, na zoveel inspanningen van zoveel mensen, was het niet mogelijk... Rust In Vrede Julen. Onze meest oprechte condoleances aan zijn familie”, schreef de Guardia Civil kort nadien op Twitter. Deze namiddag werd in Malaga ook een minuut stilte in acht genomen. Nadien volgde een luid applaus.

Niet geleden

Intussen is de autopsie op het lichaam van Julen afgelopen. Het is nog wachten op de officiële resultaten, maar volgens verschillende bronnen dicht bij het onderzoek stierf Julen aan de gevolgen van traumatisch hoofdletsel en verschillende verwondingen die hij opliep tijdens zijn val in de smalle diepe put. Dat zou betekenen dat de jongen niet lang heeft geleden.

De belangrijkste hypothese van de onderzoekers is dat Julen op zijn voeten neerkwam in de put, terwijl hij zijn armen in de lucht had, meldt de Spaanse krant El País.

Ouders brengen groet aan zoon

Na de autopsie werd het lichaam van Julen overgebracht naar een rouwcentrum in El Palo nabij Malaga. Daar brachten de ouders in het gezelschap van vrienden en familie een groet aan hun zoon.

Even liep de situatie uit de hand toen een familielid de journalisten te lijf probeerde te gaan.

Moeizame reddingswerken

De reddingswerken verliepen veel moeizamer dan verwacht: zo veroorzaakte de aanwezigheid van een groot rotsblok onder de grond extra vertraging en bleek dat de parallelle verticale schacht te schuin was gegraven, waardoor de buizen die de put tegen instorting moeten beschermen ergens halverwege bleven steken. Er moest opnieuw geboord worden, terwijl de tijd onverbiddelijk wegtikte.



Toen een achtkoppig team van gespecialiseerde mijnwerkers uit het noorden van Spanje donderdag in de geboorde schacht kon afdalen om de vier meter lange horizontale verbinding te graven die hen naar de jongen moest leiden, leek het nog een kwestie van uren, misschien een dag. Maar gisteren stootten ze op extreem hard gesteente, zodat er explosieven gebruikt moesten worden. Tot vier keer toe moest een mini-explosie ervoor zorgen dat de tunnel verder afgegraven kon worden.

Toen de mijnwerkers deze nacht eindelijk de put bereikten waar de jongen in gevallen was, troffen ze om vijf voor half twee het levenloze lichaampje van Julen aan. Momenteel wordt een autopsie uitgevoerd op het lichaam van de peuter. Een triest einde van een moeizame zoektocht.

