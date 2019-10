Automobilisten maken beelden van tornado in Zuid-Frankrijk LH

20 oktober 2019

Het centrum van het Zuid-Franse departement Hérault werd deze ochtend getroffen een tornado. Op videobeelden van ooggetuigen is de wervelstorm duidelijk te zien. Er zijn geen gewonden gevallen.

Automobilisten die op de snelweg A75 reden, konden indrukwekkende beelden maken van de tornado. Sommigen hielden zelfs even halt aan de kant om uit de buurt te blijven en deelden video’s van de de wervelstorm op sociale media.

In totaal werden dertig huizen beschadigd in de gemeente Saint-André-de-Sangonis, Paulhan en Aspiran. “Er is enkel wat schade aan daken, muren en hekken”, verzekerde Olivier Bernard, burgemeester van de gemeente Aspiran, aan BFMTV.