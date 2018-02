Automobiliste (28) sleurt bij mislukte wanhoopsdaad jonge vader de dood in mvdb

04 februari 2018

18u16

Bron: Inside Edition 2 Een Amerikaanse (28) die al spookrijdend trachtte uit het leven te stappen, heeft bij een aanrijding een onschuldige jonge vader de dood ingesleurd.

Grace Ward knalde op zondag 7 januari op een snelweg nabij de stad Redding in Californië op tegenligger Ryan Folder. De 29-jarige vader overleefde de klap niet. Hij laat een zwangere vrouw en twee kinderen achter. Automobiliste Ward die enkel gewond aan de benen raakte, wordt vervolgd wegens moord.

Volgens de aanklaagster konden de bestuurders van drie andere voertuigen op de snelweg een aanrijding zeer nipt vermijden. De vrouw wordt bovenop de moordaanklacht daarom ook driemaal vervolgd wegens poging tot moord.

Slachtoffer Folder overleed in hetzelfde ziekenhuis waar ook Ward heen was gebracht. De vrouw zit in de gevangenis en kan die (in principe) verlaten indien ze een borgsom van anderhalf miljoen dollar op tafel legt. Ze verscheen vrijdag voor het eerst voor de rechter, waar ze onschuldig pleitte op de tenlasteleggingen. Indien ze veroordeeld wordt, riskeert ze een levenslange celstraf.

Via een crowdfundingspagina is reeds 300.000 dollar ingezameld voor de nabestaanden van Folder.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be

Meer over Grace Ward