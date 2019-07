Automobilist zo gehaast om naar gevangenis terug te keren dat hij gendarmes aanvalt KVE

03 juli 2019

19u25

Bron: Belga 0 Een 26-jarige man is in Frankrijk tot een jaar cel veroordeeld wegens weerspannigheid tegen gendarmes die hem onderschept hadden op de pechstrook van de autoweg terwijl hij zich naar de gevangenis haastte.

De 26-jarige man zat in beperkte detentie en moest elke avond om 19.00 uur in de gevangenis van Saint-Quentin Fallavie zijn, na een veroordeling voor dronkenschap achter het stuur. Zondag had hij de files op de autoweg Chambéry-Lyon verkeerd ingeschat, zo vertelt de krant Dauphiné Libéré. Om te vermijden dat hij te laat zou komen en voltijds achter de tralies zou vliegen, nam hij de pechstrook.

Twee gendarmes die in dezelfde richting reden, hielden hem tegen. "Hij wou zijn papieren niet geven, wond zich op, zei dat hij zich onder een vrachtwagen zou gooien", zo luidde het bij de gendarmerie. De gendarmes riepen versterking op en er was acht man nodig om de jongeman te overmeesteren terwijl hij hen uitvoerig uitschold en sloeg.

De man werd door de correctionele rechtbank van Vienne berecht wegens dronkenschap achter het stuur in staat van herhaling, rijden onder invloed van verdovende middelen, smaad en weerspannigheid tegen dragers van het openbare gezag.