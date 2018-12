Automobilist rijdt voetgangers aan in Berlijn: vijf gewonden sam

29 december 2018

15u58

Bron: belga 0 In Berlijn zijn vijf gewonden gevallen toen een automobilist met zijn wagen op een groep voetgangers botste. Volgens de brandweer en de politie is geen sprake van een aanslag.

Het ongeval vond de voorbije nacht plaats in de wijk Wedding in de Duitse hoofdstad. De autobestuurder verloor de controle over zijn stuur en belandde op het voetpad, waar hij de mensen aanreed.

Alle slachtoffers raakten gewond en werden naar het ziekenhuis overgebracht. Een 28-jarige vrouw is in levensgevaar, twee anderen zijn er erg aan toe.

Een test heeft al uitgemaakt dat de bestuurder, een 30-jarige man, niet dronken was of drugs had gebruikt. De politie onderzoekt het ongeval, maar er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat het zou gaan om een een aanslag.