Automobilist rijdt vijf kinderen opzettelijk aan in Glasgow SI

25 maart 2018

14u38

Bron: ANP 208 Vijf jongeren zijn gisteren gewond geraakt door een aanrijding in de Schotse stad Glasgow. Een automobilist zou opzettelijk zijn ingereden op de tieners, berichten Britse media. De politie is nog op zoek naar de bestuurder, die is doorgereden.

Een veertienjarig meisje liep door de aanrijding ernstig letsel op. Zij ligt in het ziekenhuis. Vier andere tieners van 12, 13 en 14 jaar oud raakten lichtgewond. Zij konden ter plekke of in lokale ziekenhuizen worden behandeld. Het is nog onduidelijk waarom de automobilist inreed op de tieners, die zich vlakbij winkels bevonden in het zuiden van de stad.

"De bestuurder is opzettelijk ingereden op deze groep kinderen. Daarom behandelen we dit incident als een poging tot moord", zei een politiewoordvoerder. Hij riep getuigen op zich te melden. De politie zoekt naast de bestuurder ook een mannelijke bijrijder.

