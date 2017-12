Automobilist rijdt hond aan, baasje beschiet hem mvdb

12u19

Bron: Sud-Ouest 2 AFP (archieffoto) De dodelijke aanrijding van een hond heeft op kerstavond tot een schietpartij geleid in Franse plaatsje Pleucadeuc (Bretagne).

Een automobilist kon in de vooravond op een bosrijke weg de jachthond niet ontwijken en reed het dier aan. De anderhalf jaar oude viervoeter kwam uit het bos de weg opgelopen en stierf ter plekke.

Het baasje, een 17-jarige jager, kwam uit het bos en liep naar zijn stervende hond toe. De schoonvader van de automobilist, wiens naam niet werd bekendgemaakt, liet aan de krant Sud-Ouest optekenen dat zijn schoonzoon zijn auto vervolgens aan de kant wilde zetten om te bekomen en zijn excuses aan te bieden. Toen de automobilist in zijn achteruitkijkspiegel keek, zag hij hoe de jager zijn jachtgeweer aan het laden was. Verschrikt gaf hij daarop gas, aldus de schoonvader nog.

De jager vuurde vervolgens een schot af. De achterruit van de wagen raakte geheel verbrijzeld. De automobilist die als enige in het voertuig zat, raakte niet gewond. De gendarmerie arresteerde vervolgens de jonge jager. Hij zit in voorarrest.

De jacht is een populair tijdverdrijf in Frankrijk. Zo’n 1,25 miljoen Fransen geven aan te jagen. Tijdens het vorige jachtseizoen van september 2016 tot februari 2017, stierven, verspreid over heel Frankrijk, achttien mensen. Sinds 2001 stierven in totaal zelfs 351 mensen bij jachtongevallen, het merendeel jagers zelf.

AFP Een jachthond op 24 september, bij het Franse openingsweekend van het jachtseizoen 2017-2018.