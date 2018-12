Automobilist komt om het leven aan blokkade van ‘gele hesjes’ in Perpignan SPS

22 december 2018

10u34

Bron: Belga 0

In Perpignan, in het zuiden van Frankrijk, is afgelopen nacht een automobilist om het leven gekomen toen hij op een vrachtwagen inreed die geblokkeerd was door een filterblokkade van 'gele hesjes'. Dat heeft de procureur van Perpignan laten weten. Sinds het begin van de protesten van de burgerbeweging vielen al tien doden te betreuren.

De 36-jarige automobilist was op slag dood. Veel 'gele hesjes' die een oprit van de autosnelweg blokkeerden, gingen er na het ongeval vandoor. De politie van Perpignan is een onderzoek gestart.