Automobilist gespiest door betonnen spaak

Midas Van Wynendaele

02 april 2019

15u11 0

Michael Kramer was op 1 april aan het rijden op een snelweg in het Amerikaanse Tucson wanneer er plots een betonnen spaak door zijn voorruit vloog. De spaak kwam met een snelheid van 100 km/u op hem af en raakte hem in de arm. Als bij wonder kwam hij er vanaf met lichte verwondingen.