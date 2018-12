Automobilist bedreigt ambulancepersoneel tijdens reanimatie Graziella Gioia

10 december 2018

14u32

Bron: AD.nl 7 Een ambulancier is gisteren bij een reanimatie in Mariahoeve, een wijk in de Nederlandse grootstad Den Haag, belaagd door een 29-jarige man. De belaging nam zulke ernstige vormen aan dat de politie de ambulancier te hulp moest schieten.

Het incident gebeurde op het Tarwekamp, een straat in de wijk Mariahoeve. Drie ambulancemedewerkers waren daar ter plaatse om een patiënt te helpen. Toen de patiënt in de ambulance werd geholpen, moest hij gereanimeerd worden. Daarvoor zette een van de ambulancebroeders een koffertje op straat neer en stopte het verkeer.



Tot afkeer van een automobilist, een 29-jarige man die niet meer woonachtig in Nederland is. Hij ondervond hinder, vond hij, stapte uit de auto en bedreigde de ambulancebroeder. Hij stapte weer in zijn auto en deed alsof hij gas gaf. “Het was een hele intimiderende situatie voor de ambulancemedewerkers”, stelt een politiewoordvoerster. “Ze waren heel erg geschrokken en ontdaan van het incident. Je bent daar iemand aan het rédden. Het is absoluut ongepast hoe de man reageerde.”



Het ambulancepersoneel heeft aangifte gedaan tegen de man.



De patiënt op wie de reanimatie werd toegepast, is overleden. De politiewoordvoerster benadrukt dat de ambulanciers wel hun werkzaamheden konden uitvoeren.

