Automobilist (76) en wolf komen om bij frontale botsing in Duitsland

08 juni 2020

Op een rijksweg in de buurt van de stad Hannover, in het noordwesten van Duitsland, is zondagavond een auto frontaal op een wolf gebotst. Zowel de bestuurder, een 76-jarige man, als de wolf overleefde het ongeluk niet. Dat heeft de politie bekendgemaakt.