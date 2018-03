Automatische piloot wel degelijk geactiveerd tijdens dodelijke crash Tesla TMA

31 maart 2018

16u55

Bij het jongste dodelijke ongeval met een Tesla in Californië, was de automatische piloot geactiveerd, zo maakte de autoconstructeur zelf op zijn blog bekend. De bestuurder kreeg verschillende visuele waarschuwingen en één auditieve waarschuwing, maar nam geen maatregelen.

Het dodelijke ongeval gebeurde met een Tesla model X, op de snelweg in Silicon Valley, in de buurt van Mountain View. De auto sloeg door de middenberm. Nadien botsten nog twee tegenliggers op de verongelukte Tesla. De bestuurder, een 38-jarige werknemer van Apple, stierf in het ziekenhuis.

Volgens Tesla kreeg de man verschillende waarschuwingen van de autopiloot en waren er vijf seconden en 150 meter tot het ongeval, "maar de registraties in het voertuig laten zien dat er geen actie is ondernomen", aldus het bedrijf. "Zijn handen zijn zes seconden lang niet van het stuur geweest". Volgens Tesla werd de automatische piloot sinds begin dit jaar al minstens 20.000 keer geactiveerd. "Die verhindert niet alle ongevallen, zulke standaarden zijn onmogelijk. Maar het verkleint wel sterk het risico", klinkt het nu. Het risico op een dodelijk ongeval zou 3,7 keer lager zijn.

De Tesla X raakte bij het ongeval zwaar beschadigd, maar volgens de constructeur was dat te wijten aan het feit dat de metalen reling op de middenberm na een vorig ongeval niet was vervangen. De Amerikaanse transportwaakhond NTSB is dinsdag een onderzoek gestart naar het ongeval. Volgens de Amerikaanse zender ABC zegt de familie van de bestuurder dat hij al geklaagd had dat de automatische piloot het voertuig richting middenberm stuurde.