Autohandelaar schrikt zich te pletter wanneer hij bewakingsbeelden bekijkt

09 juli 2019

21u13

Bron: CNN

Een autohandelaar in Florida trof ‘s morgens een gedeukte auto aan in zijn zaak. Niemand wist vanwaar die deuk kwam en dus deed hij bekeek hij de bewakingsbeelden. Wat hij op de beelden te zien kreeg, had hij helemaal niet verwacht. Een man viel plotseling uit de lucht op het dak van de auto. Als bij wonder hield de onbekende er niets aan over en wandelde gewoon weg. De schade aan de auto valt al bij al mee en kan worden hersteld. In tegenstelling tot de man die op de auto viel. Hij zal er serieuze hoofdpijn aan overhouden.