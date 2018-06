Autodieven verpesten laatste wens van overleden Mercedes-fan Caspar Naber

07 juni 2018

18u07

Bron: AD 3 Hij moest het zijn broer op diens sterfbed beloven: de Mercedes-Benz 280 SLC uit 1976 na zijn dood op de weg houden. Dat deed Mark van der Schoor achttien jaar lang met veel toewijding. Tot autodieven er gisteren vandoor gingen met de oldtimer.

De groene Mercedes-Benz verdween spoorloos van de oprit bij Van der Schoors woning in het Nederlandse dorp Vught. "Om 11 uur zag iemand de wagen nog staan, om 18 uur was ie weg", aldus het slachtoffer tegen onze collega's van het AD. Hoe de oldtimer kon verdwijnen, is een raadsel. "Er zat geen alarm op, maar niemand heeft ook iets gezien of gehoord. Sporen zijn er evenmin."

Opsporingsbericht

Van der Schoor kreeg van de politie te horen dat de kans groot is dat de wagen op een aanhanger geladen werd en onderweg is naar Oost-Europa. Op aanraden van politieagenten plaatste hij een opsporingsbericht voor de Mercedes-Benz op Facebook. Of beter gezegd: de hersteller van de oldtimer deed dat, waarna de gedupeerde het bericht deelde.

"Ik zoek niet graag de publiciteit, maar hoop vurig dat de wagen wordt teruggevonden. Die betekende alles voor mijn broer Niels. Hij was een échte Mercedes-fan en overleed in 2000 op 36-jarige leeftijd aan kanker. Zijn laatste wens was dat ik de auto op de weg zou houden. Een wens die ik vervulde, hoewel ik niks met auto's heb én twee linkerhanden heb. Het is me als het ware overkomen."

"Rijdend jaren 70-museum"

Inmiddels is de advocaat gehecht geraakt aan de Mercedes. Hij reed er vrijwel heel het jaar mee, op de winter na. "Ik hield de wagen op de weg, zoals mijn broer het wenste. In 2013 volgde er een complete oplapbeurt, in mijn ogen is die wagen een rijdend jaren 70-museum."

In de wagen lag volgens Van der Schoor niets waardevols. Althans geen spullen die de dieven te gelde kunnen maken. "Ik ben wel het wisselbord met schema's kwijt die ik als coach van het hockeyteam van mijn zoon gebruik voor het wisselen van spelers. Maar dat is 'peanuts' vergeleken met de auto van Niels."