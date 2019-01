Autodief pikt wagen met peuter in kinderzitje: meisje (17 maanden) uren later veilig teruggevonden IB

07 januari 2019

01u30

Bron: The Mirror, BBC 3 Een meisje van 17 maanden is veilig teruggevonden nadat ze enkele uren vermist was toen de auto waar ze in zat gestolen werd. Het voorval gebeurde in Londen toen haar vader de wagen wilde verkopen. De potentiële koper bleek een ordinaire dief te zijn en ging er met de auto vandoor toen hij zijn kans zag.

De 17 maanden oude Maria Tudorica was met haar oom meegegaan toen hij de auto van haar vader, een zwarte Audi A5, wilde verkopen. Het meisje zat in de passagiersstoel toen de dief plots in de auto sprong en er met hoge snelheid vandoor ging.

lees verder onder de tweet:

Delighted to report that missing child Maria Tudorica aged 17months has now been found safe and well in the Ruskin Avenue, E12 area. Thanks to media and all members of the public who have helped with this appeal. Metropolitan Police(@ metpoliceuk) link

Verwilderd telefoontje

“Mijn broer had Maria in de stoel laten zitten en de motor gestart om de koper de auto te laten zien. De man zei dat hij de motor wilde checken en ging op de voorstoel zitten. Daarna is hij er met hoge snelheid meteen vandoor gegaan. Op dat moment, rond half vijf, kreeg ik een verwilderd telefoontje van m’n broer, dat ik de politie moest bellen omdat mijn auto gestolen was.”

De politie nam de zaak meteen ernstig op en zette een grootschalige zoekactie op om het meisje en de auto terug te vinden. Enkele uren na haar verdwijning werd het meisje rond acht uur 's avonds gezond en wel teruggevonden in Ruskin Avenue in Newham, in het oosten van Londen.

Grote opluchting

De familie is zeer opgelucht dat ze haar dochter en nichtje weer terug hebben. “We zijn extreem opgelucht”, zegt haar vader David (25). “Ze is perfect in orde. We hebben vandaag de nachtmerrie van elke ouder beleefd…” Haar oom zegt dat hij zich ‘herboren’ voelt. “Godzijdank. Ik voel me als herboren, duizend maal opluchting, alsof ik helemaal nieuw ben.”

De verdachte, een slanke Aziatische man in zwarte kleding, is nog niet opgespoord. De auto werd vlak bij de plek waar het kind gevonden was, verlaten teruggevonden.