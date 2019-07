Autodief doodgeschopt door boze menigte na stelen van voertuig met daarin drie kinderen Sebastiaan Quekel

13 juli 2019

23u38

Bron: AD.nl 3 N iet de politie bellen, maar het heft in eigen handen nemen. In de Amerikaanse staat Pennsylvania is donderdag een bekende crimineel midden op straat doodgeschopt door een groepje omstanders. Dat gebeurde nadat hij een auto met daarin drie jonge kinderen had gestolen. De politie van Philadelphia is geschrokken van het brute geweld en naarstig op zoek naar de daders.

De autodief was de 51-jarige Erik Hood, een man met een behoorlijk strafblad en een bekende van de politie. Hij zag een auto met draaiende motor stil staan en besloot ermee weg te rijden. Op de achterbank zaten drie jonge kinderen.



Ooggetuigen

De moeder en de vader van de kinderen zaten op dat moment in een pizzarestaurant, even verderop. De ouders zagen de diefstal gebeuren en renden achter de auto aan. Ze konden de man uit de auto trekken toen hij vast kwam te zitten in het verkeer.



Volgens de politie weigerde Hood zich over te geven. Hij stevende op de vader af en sloeg vervolgens opnieuw op de vlucht. Omstanders die alles zagen gebeuren renden achter Hood aan en overmeesterden hem. Ze schopten en sloegen hem terwijl hij op de grond lag.

Straatrechtvaardigheid

De autodief raakte dusdanig gewond dat hij met spoed naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis moest worden gebracht. Daar kwam hij later te overlijden. “Ik ben geen liefhebber van dit soort straatrechtvaardigheid”, zei Jason Smith, politieinspecteur van Philadelphia, gisteren tijdens een persconferentie. “De menigte schopte en sloeg Hood tot de agenten arriveerden. Op een gegeven moment reageerde Hood niet meer.”



De politie heeft videobeelden van de bloederige confrontatie en probeert de mensen te identificeren die Hood hebben aangevallen. Ook op Instagram circuleren schokkende beelden van het incident. Er zijn vooralsnog geen arrestaties verricht.

Moeder

De kinderen in de auto, onder wie een zeven maanden oude baby, raakten niet gewond in het tumult. De moeder wordt mogelijk vervolgd omdat ze de kinderen in een auto met draaiende motor heeft achtergelaten.