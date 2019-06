Autodief deelt high fives uit tijdens achtervolging Redactie

01 juni 2019

13u54

Bron: KameraOne 0

In Los Angeles nam een autodief tijdens een politieachtervolging even de tijd om wat high fives uit te delen. Het bendelid reed roekeloos in een gestolen wagen door de stad. Hij negeerde een rood licht en reed bijna tegen een andere wagen aan. Ook een voetganger moest zich reppen om niet onder de auto te belanden. Uiteindelijk slaagde de politie er toch in om de man klem te rijden en hem te arresteren.