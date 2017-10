Autobom doodt kritische journalist op Malta 20u04

Bron: ANP 0 AFP Daphne Caruana Galizia was de bekendste onderzoeksjournalist van Malta. De bekendste onderzoeksjournalist van Malta is omgekomen toen een krachtige bom haar auto opblies. Daphne Caruana Galizia (53) was razend populair onder de bewoners van de eilandenstaat.

In haar bekende blog deed ze verslag van haar onderzoeken. Ze was bezig de corruptie in Malta onder de loep te nemen. Het ging om zaken waarbij dikwijls Maltezer politici waren betrokken.

AFP Het wrak van de wagen waarin de journalist vlak bij haar woning omkwam.

De bom in haar auto explodeerde toen Caruana bij het dorp Bidnija in Noord-Malta reed. Premier Joseph Muscat noemde de dodelijke aanslag "een barbaarse aanval op de persvrijheid". Hij kondigde onmiddellijk een onderzoek aan. "Ons land verdient gerechtigheid", zei hij.

Panama Papers

Muscat was zelf onderwerp van de onderzoeken van de journalist. Volgens Caruana is zijn vrouw Michelle eigenaar van het bedrijf Egrant in Panama, dat grote sommen geld liet circuleren in transacties met een bank in Azerbeidzjan. Daarvan zou de vrouw flink hebben geprofiteerd. Egrant staat vermeld in de beruchte Panama Papers. De beschuldiging stond de herverkiezing van Muscat overigens niet in de weg.

"Iedereen weet dat mevrouw Caruana Galizia een scherpe criticus was van mij, zowel politiek als persoonlijk, maar niemand kan deze barbaarse daad op welke manier dan ook rechtvaardigden", zei de premier. De 53-jarige had net voor haar dood een kritisch stuk online geplaatst over de kabinetschef van de premier. Muscat zei in het parlement dat hij in het buitenland veiligheidsexperts zal rekruteren om de dader(s) te vatten. "We zullen elke steen omkeren", klonk het.

Volgens Europees Parlementsvoorzitter Antonio Tajani is de moord op de vrouw een "tragisch voorbeeld van een journalist die haar leven gaf om de waarheid te vinden". "Ze zal niet vergeten worden."