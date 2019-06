Auto zonder sleutel doodt eigenaar in zijn slaap jv

18 juni 2019

14u36

Bron: USA Today 1 De 68-jarige Russell Fish uit Pennsylvania was “over alles paranoïde”, zegt zijn dochter. Hij deed ‘s nachts zelfs de deur van zijn slaapkamer op slot. De ironie wil dat Fish uitgerekend door het gebrek aan een autosleutel op 15 februari het leven liet.

Russell Fish was die vijftiende februari eten gaan uithalen in een filiaal van Subway. Zijn vrouw was niet thuis. Hij parkeerde zijn Toyota 4Runner SUV in zijn garage, at en ging slapen. Zijn hond aan zijn zijde. Geen van beiden zou de volgende ochtend nog wakker worden.

Hulpverleners moesten de deur inbeuken om tot bij Fish te geraken, vertelt zijn dochter Tabitha Etlinger (35). “Mijn vader lag dood in zijn bed”, zegt ze. De hond leefde nog maar kon toch niet meer gereanimeerd worden. Doodsoorzaak: koolstofmonoxidevergiftiging. De Toyota van Fish werkte zonder sleutel en de man had de wagen per ongeluk tien uur lang laten draaien in de garage. Fish is voor zover bekend al het vierde slachtoffer dat dit jaar in de VS op die manier overleed.

Experts wijzen al langer op het probleem van auto’s die geen contactslot meer hebben en die je aan de praat brengt zonder sleutel. Ze ijveren voor een automatische uitschakeling van de motor en voor software die een auto immobiliseert als de bestuurder hem in versnelling achterliet. Die technologie bestaat al. Vorige week kondigde Toyota aan dat ze automatische uitschakeling en automatische parkeertechnologie zou voorzien in hun modellen van 2020 voor Noord-Amerika.