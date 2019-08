Auto weduwnaar El Paso net na begrafenis van zijn vrouw gestolen en gevandaliseerd jv

20 augustus 2019

16u56

Bron: BuzzFeed 0 Antonio Basco (61) heeft zaterdag zijn teergeliefde vrouw Margie Reckard (63) begraven. Ze was een van de 22 slachtoffers van de dodelijke schietpartij in El Paso. Honderden mensen kwamen Basco onverwacht steunen. Enkele uren later werd de wagen van het koppel gestolen, een blauwe Ford Escape waarin Antonio de week na de dood van zijn Margie was ingetrokken. De arme man kreeg meteen een nieuwe.

De wereld van Antonio ‘Tony’ Basco stortte compleet in toen een racistische schutter in de Walmart van El Paso op 3 augustus een abrupt einde maakte aan zijn 22-jarige relatie met Margie Reckard. Zaterdag nam Basco samen met honderden voor hem vreemde mensen afscheid van zijn vrouw. Het werd een van de drukst bijgewoonde begrafenissen ooit in Texas. Basco vreesde op voorhand dat hij er alleen zou voorstaan en had daarom “iedereen” uitgenodigd. Zijn oproep viel niet in dovemansoren.

Tony Basco trok zich na de dood van Margie Reckard terug in hun auto, een oude blauwe Ford Escape. Bij het gedenkteken aan de plaats waar zijn geliefde was vermoord, zat hij dagenlang in de auto, waarvan de airco stuk was. Ford-garage Casa herstelde de airco van de Escape gratis en verving ook de banden en de remmen. Zondag dan - Basco’s vrouw was amper begraven - kwam het bericht dat vandalen de Escape zwaar beschadigd hadden.

“We hadden toevallig nog een blauwe Ford Escape in stock”, zegt Ronnie Lowenfield, een van de vier broers die eigenaar zijn van Casa. “We besloten die aan hem te schenken zodat hij een vervoersmiddel zou hebben en tegelijkertijd ook een connectie met zijn vrouw.”

Toen Basco de auto in ontvangst mocht nemen, sprak hij opnieuw een groep vreemden toe - een honderdtal werknemers van Casa en hun familie - om hen te bedanken. “Jullie hebben geen idee hoeveel dit voor mij betekent”, zei hij.

Basco vertelde verder dat het nog altijd niet tot hem is doorgedrongen dat zijn vrouw overleden is. Hij had haar onlangs nog gebeld op haar gsm, en had pas daarna door dat ze nooit meer zou opnemen.