Auto valt stil op spoor tijdens rijles: meisje kan nog uit wagen springen, rijinstructeur wordt gegrepen door trein Victor Schildkamp ADN

03 mei 2018

16u39

Bron: AD.nl 0 Bij een dodelijk ongeval tussen een rijles-auto en een trein is in het Nederlandse Bussum een 66-jarige rijinstructeur om het leven gekomen. Een 18-jarige leerlinge kon het voertuig net op tijd verlaten, haar instructeur niet. Zijn vrouw neemt het meisje niets kwalijk.

Het ongeval vond dinsdag plaats. Op videobeelden is te zien hoe de blauwe leswagen stilstaat, net op het spoor. De motor van de auto lijkt af te slaan. Vervolgens komen de spoorbomen naar beneden. Het meisje aan de bestuurderskant van de auto stapt uit en lijkt haar lesgever in de passagierszetel nog te waarschuwen. De volgende seconde ramt de trein de wagen, die totaal wordt verfrommeld. Het hele tafereel gebeurt voor de ogen van het meisje, dat even later totaal in shock wordt opgevangen. Voor de leraar, de 66-jarige Henk Reinink uit Amersfoort, komt alle hulp te laat.

"Hier kon niemand iets aan doen"

Het onderzoek naar de exacte oorzaak van het ongeval is volop bezig. Reininks vrouw Carla bevestigt vandaag dat de auto met een startknop gestart moest worden. Dat kan soms enige seconden duren als de wagen net is afgeslagen. "Wat de oorzaak ook is geweest'', zegt de vrouw, "ik hoef het nu nog niet eens te weten. Ik krijg hem er niet mee terug.'' Carla is echt allerminst bezig met de vraag wat er nu net is misgegaan op het spoor. "Ik ben vooral bezig hem een hele mooie uitvaart te bezorgen. Henk was al héél lang zelfstandig rijleraar. Hij is gestorven in het harnas."

Als de auto afslaat, precies daar, dat is een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Wij verwijten niemand iets, zeker dat meisje niet.

"Ik kende haar niet", vertelt Carla over de 18-jarige studente uit Bussum die met haar man in de auto zat. "En ik weet natuurlijk niet precies wat er is misgegaan. Maar nee, hier kon niemand iets aan doen. Als de auto afslaat, precies daar, dat is een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Wij verwijten niemand iets, zeker dat meisje niet. Absoluut niet. Het moet voor haar ook vreselijk zijn. Ik leef ook met haar mee. En we zullen hier ooit samen over praten."

"Henk heeft zóveel jonge mensen lesgegeven", vertelt ze. "Hij was zéér bekwaam, nam geen risico's, hij wist precies wat hij deed. En hij had altijd veel plezier in zijn werk, of hij nou acht, tien of twaalf uur moest werken. Hij ging met plezier weg en kwam met plezier thuis.''

De Nederlandse spoorbeheerder ProRail doet vandaag metingen bij de plek van het ongeval, om te zien of de veiligheid verbeterd kan worden.

Aanrijding trein auto Herenstraat #Bussum 1 persoon overleden #Brandweer pic.twitter.com/bsMbkan1hw Bob Thomas(@ bobtom1) link