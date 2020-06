Auto schept twee mensen op in Londen, toedracht nog niet duidelijk ADN

03 juni 2020

16u29

Bron: Belga, ANP 0 In Londen is het woensdag tot een incident met een auto en meerdere voetgangers gekomen. De omstandigheden zijn nog niet duidelijk.

Volgens Scotland Yard heeft het voertuig twee mensen geraakt bij Sloane Square, in het centrum van de stad. Hun toestand is niet bekend, de twee slachtoffers zijn wel overgebracht naar het ziekenhuis.

De bestuurder was na de aanrijding weggevlucht, maar kon kort daarna door de politie opgepakt worden. De man is voorlopig gearresteerd voor “het overtreden van verkeersregels”. Onduidelijk is nog of hij al dan niet moedwillig op de voetgangers is ingereden. Enkele gebouwen in de buurt van het incident werden ontruimd toen de politie het voertuig onderzocht.