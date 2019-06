Auto's storten in het water wanneer brug het begeeft Redactie

14 juni 2019

In het zuiden van China is vanochtend een brug ingestort. Twee auto’s stortten samen met de brug het water in. Door het vroege uur reden er niet zoveel wagens op de brug. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet duidelijk.