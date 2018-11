Auto’s in brand en winkels geplunderd: Pakistan voor derde dag op rij verlamd na vrijlating van christelijke vrouw SVM

Bron: Belga 0 Het leven ligt als gevolg van protesten voor de derde dag op rij stil in Pakistan. Islamistische groepen kunnen het niet verkroppen dat het hooggerechtshof besliste om een christelijke vrouw vrij te laten. Asia Bibi was tot de doodstraf veroordeeld omdat ze tijdens een ruzie met moslimvrouwen op een boerderij profeet Mohammed beledigd zou hebben. Sinds 2010 zat ze in de dodencel.



Scholen, kantoren en winkels waren dicht. Er was ook weinig verkeer, want betogers blokkeerden autowegen en spoorwegen in grote steden. Pogingen van de regering om de toestand te ontmijnen leverden niets op. De leiders van TLP, de islamistische groep die verantwoordelijk is voor de protestacties, blijven dwarsliggen.

Drie van de vier invalswegen van de hoofdstad Islamabad worden door TLP gecontroleerd. Activisten versperden de toegang voor voertuigen. Ze staken ook auto's in brand en plunderden winkels. Officieel is niet meegedeeld waar Bibi zich nu bevindt, maar volgens lokale media is ze naar het buitenland gevlucht omwille van haar veiligheid.

TLP-leider Khadim Rizvi bevestigde vandaag dat de gesprekken met de regering afgebroken waren. “We zullen doorgaan met de protesten totdat de rechters die het vonnis terugdraaiden ontslagen worden en Bibi opgehangen wordt", zei hij tot zijn aanhangers in de stad Lahore.

