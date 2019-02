Auto’s en schroot uit de Noordzee plukken: veel containers die overboord sloegen bij Nederland niet heel gebleven ADN

01 februari 2019

20u37

Bron: Belga 0 Sonarbeelden boven het Nederlandse Terschelling tonen dat veel van de overboord gevallen containers van het schip MSC Zoe niet heel zijn gebleven. Dat blijkt uit onderzoek van twee bergingsschepen die twee weken geleden zijn begonnen met het bergen van de containers in de Noordzee.

Losse objecten worden nu naar boven gehaald. Het gaat bijvoorbeeld om stukken container, (delen van) auto's en allerlei afval. Daarbij is ook een onderwaterrobot ingezet.

“Val van twaalfde verdieping”

Rijkswaterstaat noemt het logisch dat veel containers niet heel zijn gebleven toen ze begin januari van het containerschip vielen. Die val was vergelijkbaar met een val van de twaalfde verdieping van een flatgebouw.



De berging gebeurt in opdracht van de Zwitserse rederij. Schepen van de berger, Defensie en Rijkswaterstaat brengen de bodem in kaart en speuren naar de containers. De meeste van de bijna driehonderd containers zijn inmiddels gelokaliseerd. Een deel van de inhoud spoelde aan op de Waddeneilanden, maar ook het vasteland van Friesland en Groningen.

