Auto's en schoolbus botsen op Duitse snelweg: twee zwaargewonden, alle 47 leerlingen ongedeerd mvdb

15 februari 2020

19u24

Bron: ANP 0 Bij een botsing tussen een touringcar en twee auto's op de Duitse snelweg A45 zijn negen mensen gewond geraakt. Volgens de brandweer zijn er twee zwaargewonden. De gewonden zaten allemaal in de twee auto’s.

Het ongeluk gebeurde in de buurt van Hagen, in de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen.

De 47 scholieren uit Dortmund die in de bus zaten, bleven ongedeerd. De bus zou zijn ingereden op de remmende auto's. Er was ook nog een andere auto bij het ongeval betrokken.