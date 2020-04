Auto rijdt vol gas over plein in Nederlandse gemeente: meerdere gewonden Lex de Bruijn HAA

30 april 2020

16u26

Bron: AD.nl 4 Bij een ongeluk op het Oude Raadhuisplein in de Nederlandse gemeente Huizen - ten oosten van Amsterdam - zijn “zeker drie mensen” mensen gewond geraakt. De precieze oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk.

Volgens verschillende getuigen verloor de bestuurder van een auto de controle over het stuur en reed het voertuig vervolgens vol gas over het plein. De wagen kwam uiteindelijk op zijn kop tot stilstand tegen een winkel, die schade opliep.

Er zouden in ieder geval twee mensen omvergereden zijn door het voertuig, meldt een woordvoerder van de brandweer.

Naast deze twee personen raakte ook de bestuurder van de auto - en van wie de identiteit nog niet bekend is - gewond. De automobilist is inmiddels naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk hoe ernstig zijn verwondingen zijn.

De andere gewonden kregen ter plaatse de eerste zorgen toegediend, maar zijn intussen ook naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens een woordvoerder van de hulpverleners raakten ze “lichtgewond”.

De precieze omstandigheden van het incident zijn nog onduidelijk en worden onderzocht door de Nederlandse politie.

Oude Raadhuisplein #Huizen: Bij het incident zijn volgens de woordvoering van de brandweer drie gewonden gevallen waarvan twee omstanders en 1 bestuurder betreft. Het pand waar de bestuurder tegenaan is gecrasht heeft flinke schade. De politie zal de zaak in onderzoek nemen. pic.twitter.com/B4ifB1wXrR Hulpverleners uit het Gooi(@ HulpverlenerGV) link



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.