Auto rijdt tarmac op van luchthaven Lyon, politie zet achtervolging in

10 september 2018

12u07

Bron: Lyon Capitale

In Lyon zou een wagen op de tarmac van luchthaven Saint-Exupéry zijn gereden. De politie is massaal aanwezig en de luchthaven is tijdelijk afgesloten. Eén persoon werd aangehouden. Het is niet duidelijk wat de bestuurder van plan was.