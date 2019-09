Auto rijdt publiek in bij prijsuitreiking Nederlandse autocross: 4 gewonden AW

15 september 2019

18u06

Een auto is het publiek ingereden bij de prijsuitreiking van de Autocross in het Nederlandse Leende. Er zouden meerdere gewonden zijn. Ook zou er zijn gevochten. Twee verdachten zijn aangehouden.

Het evenement is vanaf 11 uur vanmorgen bezig en de auto zou tijdens de prijsuitreiking in het publiek zijn gereden. Het is onduidelijk hoe zoiets kon gebeuren. Volgens de politie zijn er meerdere gewonden. “En we hebben begrepen dat er ook gevochten wordt. Of dat in verband staat met het ongeluk, dat weten we niet", aldus een politiewoordvoerder. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse.

De bestuurder is aangehouden en overgebracht naar politiebureau. Ook een tweede verdachte is opgepakt. Er zouden ten minste vier gewonden zijn. De politie heeft het publiek moeten afschermen. De politie doet ter plaatse onderzoek en vraagt omstanders om de hulpdiensten de ruimte te geven.

