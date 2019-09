Auto rijdt publiek in bij Nederlandse autocross, zeven gewonden: organisatie vermoedt kwaad opzet AW TVC

15 september 2019

18u06

Bron: Eindhovens Dagblad, Belga 67 Een 21-jarige man is vanmiddag op het publiek ingereden bij de prijsuitreiking van de Kempencross in het Nederlandse Leende. Er zijn zeven gewonden gevallen. Een vrouw (17) en de bestuurder van de auto zijn aangehouden. Een uit de hand gelopen ruzie is volgens de politie een mogelijke oorzaak.

De organisatie van de Kempencross aan de Maarheezerweg-Zuid gaat uit van een opzettelijke actie. Er ging een ruzie aan het incident vooraf. Die ontstond toen de organisatie de laatste van de drie races van de dag wilde anulleren, omdat er wegens de droogte en stof te weinig zicht was, zo vertelt organisator Rowin de Bruijn aan het Eindhovens Dagblad. Sommige deelnemers wilden hun geld terug, waardoor er ruzie ontstond met de organisatoren. Op een gegeven moment werd daarbij ook gevochten.

“Toen ging het helemaal fout”, zegt De Bruijn. “Ik hoorde een auto aankomen, die met zo’n veertig kilometer per uur het publiek in reed.”

Zo’n 20 tot 25 anderen doken direct op de grijze Opel Vetra, om te voorkomen dat hij voor een tweede keer op mensen af zou rijden. Daarbij werd de bestuurder mishandeld. Ook de vader van het slachtoffer, die zijn zoon wilde beschermen, kreeg klappen.

Gewonden

Het evenement, op een braakliggend terrein, begon om 11 uur en de auto zou rond 17.15 uur tijdens de prijsuitreiking in het publiek zijn gereden. Onder de zeven gewonden zijn leden van de organisatie, maar ook een jongetje. Vier van hen - twee mannen, een vrouw en de jongen - zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de openbare omroep NOS is hun leven niet in gevaar. Ambulancepersoneel behandelde de drie anderen.

De politie heeft de bestuurder van de Opel aangehouden. De 17-jarige was volgens een familielid de vriendin van de mannelijke verdachte.

Het kostte de politie veel moeite om de vechtende partijen uit elkaar te houden. Ze moesten op een rij staan om de groepen van elkaar te scheiden. Daarbij werd ook minstens één politiehond ingezet.

Inmiddels ook een tweede verdachte opgepakt (een vrouw). De auto waar het om gaat zou een “racewagen” zijn. https://t.co/95sQQID0nZ Politie Oost-Brabant(@ politieob) link

#leende #maarhezerweg: auto zou op publiek zijn ingereden bij prijsuitreiking autocross. Meerdere gewonden, ook zou er worden gevochten. Hulpdiensten gaan massaal ter plaatse. Meer info volgt. Politie Oost-Brabant(@ politieob) link