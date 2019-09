Auto rijdt publiek in bij Nederlandse autocross, zeven gewonden: “Mensen vlogen door de lucht” Chiel Timmermans Roel Kuilder AW TVC

Bron: Eindhovens Dagblad 67 “Ik hoorde een auto aankomen, die met zo’n veertig kilometer per uur het publiek in reed.” Organisator Rowin de Bruijn beschrijft het moment waarop een 21-jarige man vanmiddag het publiek van de Kempencross in het Nederlandse Leende inrijdt. Het zou draaien om een uit de hand gelopen ruzie om geld.

Zeven mensen raakten gewond, vier daarvan moesten naar het ziekenhuis. Naast de bestuurder werd er ook een 17-jarige vrouw uit het Brabantse Veghel aangehouden. Volgens ooggetuigen was de sfeer al zeer gespannen voordat de verdachte tot zijn daad kwam.

Race geannuleerd

Voor het incident was er al flink wat geruzie op het braakliggende terrein. De reden daarvan is dat de organisatie de laatste van de drie races wilde annuleren omdat er te weinig zicht was wegens de droogte en stof. Deelnemers eisten daarop hun inschrijfgeld terug. Daarbij liepen de gemoederen op en er werd gevochten. “De voorzitter van de stichting en zijn vrouw werden in een frietkar gezet uit bescherming”, vertelt organisator Rowin de Bruijn aan het Eindhovens Dagblad.

Niet veel later werd er begonnen aan de prijsuitreiking van de Kempencross. Volgens De Bruijn ontstond er toen een massale vechtpartij waarna een grijze Opel Vectra met veertig kilometer per uur op het publiek inreed. “Je zag mensen door de lucht vliegen”, vertelt De Bruijn. “Een man brak allebei zijn benen en een vrouw haar been en heup.” De politie maakte deze avond bekend dat er in totaal zeven mensen gewond raakten. Vier mensen moesten naar het ziekenhuis met onbekende verwondingen, drie anderen werden ter plekke nagekeken.

Motorkap

Na het ongeluk belaagde een groep van 20 tot 25 mensen de auto. De bestuurder van de auto wilde verder proberen te rijden, zegt De Bruijn. “Er moest echt tegen de motorkap geduwd om dat niet te laten gebeuren”, vertelt De Bruijn. Ook de vader van de verdachte zag dat een groep zijn zoon belaagde. Hij zei tegenover het Eindhovens Dagblad het ongeluk zelf niet gezien te hebben. “Ze sloegen hem in elkaar. Toen ben ik ernaartoe gegaan. Ze hebben mij ook geslagen.”

De politie moest ingrijpen om de vechtende partijen uit elkaar te houden. Daarbij zette de politie minstens één politiehond in. Toen de situatie onder controle was, is de politie een groot onderzoek gestart. Dat doet de verkeersongevallenanalysedienst met onder meer een politiehelikopter.

