Auto rijdt in op voetpad Berlijn: vier doden kv

07 september 2019

04u21

Bron: Belga 1 Vier mensen, onder wie een kind van 3 à 4 jaar oud, zijn omgekomen nadat een auto het voetpad opreed in het centrum van Berlijn. Dat heeft de brandweer gisteravond op Twitter laten weten.

Het incident deed zich voor in Mitte, een wijk in het hart van de Duitse hoofdstad. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Zo is niet duidelijk of de slachtoffers uit de auto zijn geslingerd, of voorbijgangers waren.

Het is ook nog onduidelijk of het gaat om een opzettelijke daad, maar alle elementen wijzen op een verkeersongeluk, verklaart een politiewoordvoerder. De bestuurder is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.



Uit de eerste bevindingen blijkt dat er verschillende mensen in de wagen zaten, maar het is nog onduidelijk hoeveel precies. Het is mogelijk dat de passagiers uit het voertuig, een Porsche, zijn gesleurd toen het crashte tussen twee gebouwen in.



In het gebied zijn verschillende verkeersbeperkingen opgelegd en werd het tramverkeer stilgelegd.