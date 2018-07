Auto rijdt in op voetgangers in Russische WK-stad Sotsji: één dode en meerdere gewonden KVDS

04 juli 2018

17u02

Bron: Belga 71 In de Russische WK-gaststad Sotsji is een auto ingereden op voetgangers. Daarbij is zeker een dode gevallen. Het zou gaan om een 63-jarige man. Er raakten ook meerdere mensen gewond, zo melden diverse media via Twitter. Mogelijk was de bestuurder van de wagen achter het stuur in slaap gevallen.

Zaterdag nemen Rusland en Kroatië het in Sotsji tegen elkaar op in de kwartfinale van het WK voetbal. Eerder speelden de Rode Duivels hun allereerste WK-match tegen Panama in het Fishtstadion in de stad.