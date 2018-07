Auto rijdt in op voetgangers in Russische WK-stad Sotsji: één dode en drie gewonden KVDS

04 juli 2018

17u02

Bron: Belga 210 In de Russische WK-gaststad Sotsji is een auto ingereden op voetgangers. Daarbij is een 63-jarige inwoner van de stad om het leven gekomen. Er raakten ook zeker drie mensen gewond, zo melden diverse media via Twitter. Volgens de politie zou het niet gaan om kwaad opzet. Alles wijst erop dat de bestuurder van de wagen achter het stuur in slaap was gevallen.

Op beelden van een bewakingscamera is te zien hoe een wagen plots het rijvak in de tegenovergestelde richting dwarst en met een vaart inrijdt op een groep voetgangers die net de weg waren overgestoken. Het ongeval deed zich voor op ongeveer 45 kilometer van het stadium van Sotsji.

Rode Duivels

Zaterdag nemen Rusland en Kroatië het in Sotsji tegen elkaar op in de kwartfinale van het WK voetbal. Eerder speelden de Rode Duivels hun allereerste WK-match tegen Panama in het Fishtstadion in de stad.





Midden juni gebeurde een gelijkaardig ongeval in Moskou. Toen reed een Kirgizische taxichauffeur in het centrum van de Russische hoofdstad een groep voetgangers aan, op 200 meter van het Rode Plein. Ook hij zou achter het stuur in slaap gevallen zijn. Bij het ongeval raakten zeker 7 mensen gewond, onder wie enkele supporters die in de Russische hoofdstad waren voor het WK.