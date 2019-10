Auto rijdt in op terras in Nederlandse Deventer: bestuurder opgepakt Bas Tijhaar en Martijn Ubels

20 oktober 2019

06u39

Bron: AD, De Stentor 118 De politie heeft de bestuurder van de auto die vanochtend in de Nederlandse stad Deventer in de oostelijke provincie Overijssel op een terras inreed, aangehouden. Het gaat om een 37-jarige man uit Deventer. Bij het incident in de binnenstad raakten vijf mensen gewond.

Het incident gebeurde even voor half zes 's morgens bij de terrassen van kebabzaak Ayf en restaurant De Keizer. De bestuurder van een Audi Q7 reed in op een aantal mensen en ging er vervolgens - met auto - vandoor. Na een stapavond komt veel uitgaanspubliek langs dit punt, waar de Brink en de Keizerstraat bij elkaar komen.

Mogelijk is er kwaad opzet in het spel, al wordt een ongeluk nog niet uitgesloten. Volgens de politie ging er een ruzie aan het incident vooraf. Een man is aangehouden die daarbij betrokken was. Naar de auto en de bestuurder werd onder meer vanuit de lucht per helikopter gezocht.

Volgens de politie raakten vijf mensen gewond. Een van hen kon ter plekke worden behandeld, de vier anderen moesten naar het ziekenhuis. Hun verwondingen zijn niet levensbedreigend en ze waren allemaal aanspreekbaar.

Vol gas

Een getuige vertelt aan de Nederlande krant De Stentor dat de auto, een Audi, al geparkeerd stond voor het terras van de kebabzaak. Na een ruzie reed de bestuurder vervolgens vol gas in op een aantal mensen. De klap was zo groot, dat een buurtbewoner dacht dat het om een plofkraak ging.

De ravage is groot. De straat ligt bezaaid met glasscherven en meerdere terrasschermen zijn meters door de lucht gegooid. Hulpdiensten uit de wijde regio zijn opgeroepen om hulp te verlenen.

#Deventer Politie onderzoekt aanrijding tussen auto en meerdere mensen in Keizerstraat. Meerdere slachtoffers en de bestuurder is na de aanrijding er met auto vandoor gegaan. Politie helpt op dit moment ter plaatse en zoekt de bestuurder en de auto. ^RV Politie Overijssel(@ POL_Overijssel) link