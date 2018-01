Auto rijdt in op publiek aan Copacabana in Rio: baby overleden, zeker 15 gewonden IB

19 januari 2018

05u15

Bron: Reuters, ANP, news.com.au 0 Een hard rijdende auto is in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro ingereden op wandelaars die in groten getale aanwezig waren op het voetpad van het beroemde Copacabana-strand. De politie vermoedt dat de bestuurder van de auto een epileptische aanval kreeg en zo de controle over zijn voertuig verloor.

Een acht maanden oude baby, het meisje Maria Louise, overleefde de botsing niet. Ook raakten zeker 15 mensen dusdanig gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. Er is volgens de politie geen aanwijzing dat de auto opzettelijk op het publiek is ingereden.

Epileptische aanval

De automobilist, die aanvankelijk probeerde te vluchten, werd geïdentificeerd als de 41-jarige Antonio de Almeida Anquim. Omstanders probeerden hem direct na het ongeval te lijf te gaan. "We kwamen net op tijd om te voorkomen dat hij zou worden gelyncht”, aldus politiekolonel Angelotti. De man is gearresteerd en meegenomen voor verhoor, medisch onderzoek en een alcoholtest. In 2015 zou hij ook al betrokken zijn geweest bij een ongeluk: toen zou hij met zijn motor een vrachtwagen geramd zou hebben.

Het vermoeden is dat de man de aanrijding heeft veroorzaakt als gevolg van een epileptische aanval. De politie heeft die piste echter nog niet bevestigd. In de auto werden wel epilepsiemedicijnen gevonden.

#BREAKING Authorithies confirm the Copacabana car incident is not terror related. Driver had an epilepsy attack and lost control of his car. pic.twitter.com/2nIEJ5HagK — Guido Mastrangelo (@GuidoGma) January 19, 2018

Ooggetuigen meldden dat de auto plotseling van zijn rijrichting afweek en daarbij dwars over een fietspad reed en daarna de voetgangers raakte. De Copacabana is geliefd bij stadsbewoners en toeristen. Omdat het momenteel hoogzomer is in Rio de Janeiro, was het op het moment van de aanrijding erg druk op de promenade waar mensen graag een avondwandeling doen.