Auto rijdt in op menigte in China en chauffeur steekt nadien voetgangers neer: drie doden

Redactie

12 september 2018

17u40

Bron: Belga

0

In de Zuid-Chinese stad Hengyang is woensdagavond (plaatselijke tijd) een man met zijn wagen ingereden op een menigte. Nadien heeft hij ook voetgangers aangevallen met een mes. Bij het incident zijn zeker drie mensen om het leven gekomen, 43 andere raakten gewond. Dat meldt het Chinese onlineportaal The Paper.